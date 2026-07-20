Brasil recebe Copa do Mundo Feminina 2027 com 32 seleções e oito sedes

O Brasil será o palco da Copa do Mundo Feminina de Futebol em 2027, recebendo pela primeira vez a competição, que contará com a participação de 32 seleções. O torneio está marcado para acontecer entre 24 de junho e 25 de julho, movimentando o país e dando mais visibilidade ao futebol feminino.

O evento será disputado em oito cidades brasileiras: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. A expectativa é de que a realização do torneio no Brasil contribua para o fortalecimento e valorização do futebol feminino, além de incentivar a participação de meninas e mulheres no esporte.

Para a edição de 2027, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nomeou Aline Pellegrino, ex-capitã da seleção brasileira e medalhista olímpica, como diretora executiva de legado e relações institucionais do evento. Segundo Aline, a Copa do Mundo Feminina tem potencial para promover mudanças culturais e sociais, estimulando a igualdade de gênero e a prática esportiva entre meninos e meninas.

Atletas e torcedoras de diferentes idades já demonstram entusiasmo com a proximidade do torneio. Jovens como Manuela Baère, de 6 anos, e Sofia Seabra, de 13, destacam a importância de ver as mulheres em campo e se sentem motivadas a acompanhar e praticar futebol. Para jogadoras como Myllene D’Arc, do time Republicanas de Brasília, o evento representa mais visibilidade e reconhecimento para as mulheres no esporte.

Desde a primeira edição da Copa do Mundo Feminina, em 1991, apenas quatro seleções conquistaram o título. Agora, a torcida brasileira se une na esperança de ver as atletas do país levantando a taça em casa e inspirando novas gerações.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br