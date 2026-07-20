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Cena em Movimento estende inscrições para mentorias e rodadas de negócios até 26 de julho em Londrina

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 20 de julho de 2026 10:55

O projeto Cena em Movimento – Feira de Negócios para Artes Cênicas de Londrina prorrogou o prazo de inscrições para coletivos, artistas, produtores e espaços culturais de Londrina e região até o dia 26 de julho. O evento, que acontece entre 15 e 21 de agosto na Vila Triolé, oferece vagas para mentorias especializadas gratuitas e participação nas rodadas de negócios, que também definirão parte da programação artística oficial.

As inscrições podem ser feitas pelo site do projeto, onde estão disponíveis o regulamento e o formulário. Para as mentorias, serão selecionadas seis propostas, sem exigência de experiência prévia. O acompanhamento será realizado por Qiah Salla, empreendedor e designer com experiência em gestão de projetos culturais, oferecendo consultoria personalizada em temas como planejamento estratégico, modelos de negócios, sustentabilidade, precificação, circulação de espetáculos e liderança cultural.

Segundo Gerson Bernardes, um dos organizadores, o objetivo é fortalecer a gestão e sustentabilidade da produção artística local, ampliando a circulação e as oportunidades para artistas e grupos da região.

Na chamada para as rodadas de negócios, 15 grupos, companhias, coletivos, artistas e produtores serão selecionados para apresentar seus trabalhos a programadores, curadores e compradores convidados nos dias 19 e 20 de agosto. Cada grupo terá 30 minutos para expor seus projetos, concorrendo a seis vagas na programação oficial do evento.

Entre os convidados das rodadas estão representantes de festivais renomados, como o Festival de Curitiba, o Festival Nacional de Teatro (Fenata), de Ponta Grossa, e o Festival Internacional de Teatro (EnCena), de Jacarezinho.

Esta é a segunda edição do Cena em Movimento, que busca aproximar artistas e produtores de agentes culturais de todo o país, incentivando a profissionalização do setor, a ampliação de redes de contato e a circulação de espetáculos.

O resultado da seleção será divulgado em 1º de agosto nas redes sociais do Cena em Movimento. O projeto é realizado pela Associação dos Profissionais de Arte de Londrina (ASPA), com apoio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, Ministério da Cultura, Prefeitura de Londrina e Vila Triolé.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br

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