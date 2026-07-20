Câncer colorretal: atenção aos sintomas e importância do diagnóstico precoce

O câncer colorretal é uma das doenças que mais preocupam os especialistas em saúde no Brasil. Sintomas como presença de sangue nas fezes e alterações no funcionamento intestinal por mais de um mês devem ser observados com atenção e levados rapidamente ao conhecimento de um profissional de saúde.

Uma pesquisa realizada pelo Hospital A.C. Camargo, em parceria com a Nexus, entrevistou mais de 2 mil pessoas sobre o conhecimento dos sintomas do câncer colorretal. O levantamento revelou que, embora a maioria reconheça a gravidade de sinais como sangue nas fezes, quase metade dos entrevistados demora para buscar atendimento médico.

Entre os participantes que já notaram sangue nas fezes, 59% procuraram ajuda médica imediatamente. No entanto, 40% preferiram esperar, recorrer a remédios caseiros, buscar orientação em farmácias ou pesquisar na internet antes de consultar um especialista.

O exame de Pesquisa de Sangue Oculto nas Fezes (PSO), fundamental para detectar o câncer colorretal em estágios iniciais, ainda é pouco conhecido: 67% dos entrevistados nunca ouviram falar do procedimento. O desconhecimento é ainda maior entre jovens de 16 a 24 anos, homens, pessoas de baixa renda e com menor escolaridade.

O médico Samuel Aguiar, do Centro de Referência de Tumores Colorretais do A.C. Camargo Cancer Center, destaca que sinais como sangramento, alteração no ritmo intestinal, dor abdominal persistente e perda de peso sem explicação não devem ser ignorados. Ele reforça a importância dos exames preventivos, especialmente a partir dos 45 anos ou antes, conforme histórico familiar.

Dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) apontam que o câncer colorretal é o segundo tumor mais incidente entre os brasileiros, com estimativa de mais de 53 mil novos casos por ano entre 2026 e 2028. O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura, tornando fundamental a realização de exames como PSO e colonoscopia.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br