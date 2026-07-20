Prefeitura de Londrina promove visita guiada ao Museu de Arte para grupo de bordado

A Prefeitura de Londrina, por meio das secretarias municipais de Políticas para as Mulheres e de Cultura, organiza uma visita guiada ao Museu de Arte de Londrina na próxima quarta-feira (22), às 13h30. A atividade faz parte do projeto Roda de Bordado, iniciativa que reúne mulheres para aprender técnicas de bordado e trocar experiências.

Durante a visita, as participantes poderão conhecer uma seleção especial de livros antigos sobre bordado, preparados pelo museu para enriquecer o conhecimento do grupo. Segundo Lisnéia Rampazzo, psicóloga da Secretaria de Políticas para as Mulheres, a proposta é ampliar as vivências das integrantes para além das oficinas regulares.

Além das participantes já envolvidas no projeto, a Prefeitura abriu inscrições para outras mulheres interessadas. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, morar em Londrina ou nos distritos e entrar em contato pelo WhatsApp (43) 99945-0056. As vagas são limitadas.

O objetivo da ação é expandir as atividades do grupo para diferentes espaços culturais da cidade, promovendo novas experiências. Rodrigo Cesar Dias, técnico de Gestão Pública da Diretoria de Ação Cultural, destacou a importância de receber grupos no museu, ressaltando que o espaço está aberto para visitas espontâneas e agendadas.

O Museu de Arte de Londrina funciona no prédio histórico da antiga rodoviária, projetado pelos arquitetos João Batista Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi. O edifício é reconhecido como um marco da arquitetura moderna paranaense e tombado pelo Iphan. Recentemente, passou por restauração, incluindo melhorias de acessibilidade, modernização do sistema de climatização e recuperação de áreas internas e externas.

O museu está localizado na Rua Sergipe, 640, e atende de terça a sexta-feira, das 11h às 17h, e nos primeiros e segundos sábados do mês, das 9h às 13h.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br