Copa do Mundo 2030 terá seis países-sede em três continentes e celebra centenário

A Copa do Mundo de 2030 será marcada por um formato inédito, reunindo seis países-sede localizados em três continentes diferentes: Espanha, Portugal, Marrocos, Uruguai, Argentina e Paraguai. O torneio está previsto para acontecer entre 8 de junho e 21 de julho, celebrando os 100 anos da primeira edição da competição, realizada no Uruguai em 1930.

A candidatura conjunta de Espanha, Portugal e Marrocos foi a vencedora para sediar a maior parte dos jogos. No entanto, em homenagem ao centenário, o Uruguai será palco da cerimônia de abertura e do primeiro jogo do torneio, relembrando o país que sediou e venceu a primeira Copa do Mundo. A Argentina receberá a primeira partida de sua seleção, em reconhecimento ao seu papel como finalista em 1930, enquanto o Paraguai sediará o jogo inaugural de seu grupo, devido à sua importância histórica como sede da Conmebol.

Com a escolha dos seis anfitriões, todos já têm vaga garantida na competição. Argentina, Uruguai e Paraguai estão automaticamente classificados pela cota sul-americana, Espanha e Portugal pela cota europeia, e Marrocos pela cota africana. A Fifa informou que essa decisão não reduz o número de vagas para os demais países da América do Sul nas eliminatórias.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, mencionou a possibilidade de ampliar o número de seleções participantes para 64, após o sucesso da edição de 2026 com 48 times. Caso a expansão seja confirmada, a competição poderá contar com ainda mais países, incluindo seleções de menor tradição no futebol mundial.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br