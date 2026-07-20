Prefeitura de Londrina realiza palestra sobre ética e moral para servidores nesta terça-feira

A Prefeitura de Londrina promove nesta terça-feira (21) uma palestra com o tema “Um Sentido para a Vida: Reflexões sobre Ética e Moral”, no auditório do prédio municipal, a partir das 14h. O evento é conduzido pelo servidor Alexandre Trannin e é voltado para servidores públicos e demais interessados, mediante inscrição prévia.

A iniciativa é organizada pela Escola de Governo e busca estimular a discussão sobre a importância da ética tanto no ambiente profissional quanto nas relações sociais. Durante a palestra, serão apresentados conceitos de ética e moral, relacionando-os a situações do cotidiano e à tomada de decisões na vida pessoal e no serviço público.

Alexandre Trannin, que é especialista em Direito Administrativo, mestre em Ciência Jurídica e professor universitário, destaca que o objetivo é diferenciar ética e moral, além de mostrar como a reflexão ética pode ajudar a encontrar sentido para a vida. Ele ressalta que o tema é relevante não apenas para o setor público, mas para todas as áreas da convivência social, contribuindo para aprimorar o comportamento interpessoal.

De acordo com Verediana Silva, gerente de Parcerias Educacionais da Escola de Governo, o interesse dos servidores pelo tema tem aumentado. Ela informa que sugestões para novos cursos podem ser enviadas por e-mail ou telefone. A Escola de Governo também realiza pesquisas periódicas para identificar as principais demandas de capacitação dos servidores municipais.

As inscrições para a palestra devem ser feitas exclusivamente pela plataforma da Escola de Governo e as vagas são limitadas.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br