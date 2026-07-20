Rafael Greca visita Cambé durante pré-campanha

O ex-prefeito de Curitiba e pré-candidato ao Governo do Paraná pelo MDB, Rafael Greca, esteve em Cambé na sexta-feira, 17 de julho, cumprindo uma agenda política no Norte do Estado. Em entrevista ao Portal Cambé, ele afirmou que está percorrendo municípios e conversando com lideranças para reunir propostas destinadas à elaboração de seu plano de governo.

Durante a passagem pela cidade, Greca falou sobre a fase de pré-campanha, desenvolvimento econômico, fortalecimento dos municípios e participação popular na construção das propostas que pretende apresentar aos eleitores paranaenses.

Greca afirma que percorre o Estado para ouvir lideranças

Segundo Rafael Greca, o período anterior à campanha eleitoral está sendo utilizado para ouvir moradores, representantes políticos e lideranças de diferentes regiões do Paraná.

O pré-candidato relatou que esteve recentemente na região de Campo Mourão e no Vale do Ivaí. Na sequência, passou por municípios próximos ao Vale do Rio Tibagi e pelo eixo formado por Cambé, Londrina, Arapongas e Apucarana.

“Agora é o momento de nós ouvirmos o povo para montarmos o plano de governo”, declarou durante a entrevista.

Greca também mencionou encontros com lideranças locais e regionais, entre elas o deputado estadual Tercilio Turini, citado pelo pré-candidato como uma referência de atuação pública e na área da medicina.

Convenção do MDB está prevista para 2 de agosto

A convenção estadual do MDB está marcada para o dia 2 de agosto de 2026, na Sociedade Thalia, em Curitiba. O encontro partidário deverá deliberar sobre a candidatura de Rafael Greca ao Governo do Paraná e definir as chapas da legenda para as disputas ao Senado, à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa.

Greca já havia lançado sua pré-candidatura em um evento realizado no dia 20 de junho, também na Sociedade Thalia, com a presença de dirigentes partidários e lideranças de diferentes regiões do Estado.

Pelas regras eleitorais, a confirmação oficial de uma candidatura depende da escolha durante a convenção partidária e do posterior registro perante a Justiça Eleitoral.

Desenvolvimento econômico aparece entre as prioridades

Ao comentar as propostas que pretende levar ao debate eleitoral, Rafael Greca defendeu o aumento dos investimentos em indústrias e agroindústrias no Paraná.

Na avaliação apresentada pelo pré-candidato, a expansão da atividade produtiva pode gerar empregos, ampliar a arrecadação e fortalecer a economia dos municípios do interior.

“Quanto mais indústria, melhor. Quanto mais agroindústria, melhor. Quanto mais fomento econômico, melhor”, afirmou.

A declaração representa o posicionamento do pré-candidato e deverá ser detalhada ao longo da campanha, caso seu nome seja confirmado pelo MDB na convenção estadual.

Pré-candidato defende mais recursos para os municípios

Outro ponto abordado na entrevista foi a relação financeira entre Brasília, o Governo do Estado e os municípios.

Greca argumentou que deputados estaduais e federais precisam atuar para fazer com que uma parcela maior dos recursos arrecadados retorne às cidades onde a população utiliza diretamente serviços como saúde, educação, infraestrutura e assistência social.

Segundo ele, a presença dos agentes políticos nos municípios é importante para compreender as necessidades específicas de cada comunidade.

“O coração não sente onde o pé não pisa”, declarou ao defender uma atuação política mais próxima das cidades paranaenses.

Participação popular nas propostas

Durante a entrevista, Rafael Greca convidou os moradores a acompanharem suas redes sociais e enviarem sugestões para a formulação do plano de governo.

O pré-candidato informou que as contribuições também estão sendo reunidas por meio da mobilização denominada Fala Paraná, apresentada por sua equipe como um canal de consulta e diálogo com a população.

As propostas citadas durante a pré-campanha ainda deverão passar pelo processo de discussão partidária antes da apresentação do programa eleitoral definitivo.

Cambé entra no roteiro político das eleições de 2026

A visita de Rafael Greca faz parte da movimentação de pré-candidatos e lideranças políticas que intensificam as agendas pelo interior do Paraná com a aproximação das eleições de 2026.

Cambé possui posição estratégica na Região Metropolitana de Londrina e costuma receber representantes políticos interessados em dialogar com lideranças empresariais, comunitárias, partidárias e do setor público.

Ao longo do período eleitoral, o Portal Cambé manterá espaço para entrevistas com pré-candidatos de diferentes partidos, respeitando critérios jornalísticos, equilíbrio de cobertura e interesse público.

Portal Cambé recebe pré-candidatos para entrevistas

Pré-candidatos que estejam passando por Cambé e desejem apresentar suas propostas podem entrar em contato pelos canais oficiais disponíveis no site e na bio do Instagram do Portal Cambé.

Acompanhe o Portal Cambé para conferir entrevistas, agendas, propostas e as principais informações sobre as eleições de 2026. Compartilhe a reportagem e deixe nos comentários quais temas devem ser debatidos pelos candidatos ao Governo do Paraná.

Esta notícia tem o oferecimento da Clínica de Podologia Cambé.