PRD e Solidariedade optam por neutralidade e liberam alianças estaduais nas eleições presidenciais

A federação Renovação Solidária, composta pelo Solidariedade e pelo Partido da Renovação Democrática (PRD), decidiu em convenção nacional nesta quarta-feira (5) não apoiar nenhum candidato à Presidência da República nas próximas eleições.

Com essa decisão, os diretórios estaduais dos dois partidos estão autorizados a formar alianças conforme suas preferências locais. A federação destacou, em nota oficial, que valoriza a autonomia de seus dirigentes, parlamentares e candidatos, permitindo liberdade de manifestação e articulação política em todo o país.

De acordo com as legendas, a escolha pela neutralidade foi motivada pelo atual cenário de forte polarização política no Brasil. Para os dirigentes, manter a independência é uma forma de contribuir para o debate democrático neste momento eleitoral.

Vale lembrar que esta quarta-feira marca o prazo final para que partidos realizem convenções e definam seus candidatos e coligações para as eleições deste ano.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br