Polícia Civil do Rio realiza operação contra integrantes do Comando Vermelho

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou, na manhã desta quarta-feira (5), uma operação para cumprir dezenas de mandados de prisão contra suspeitos de envolvimento com o Comando Vermelho (CV), considerada a principal facção criminosa do estado.

Segundo informações apuradas, oito pessoas já haviam sido detidas até as 11h. Os suspeitos fazem parte de um grupo ligado ao CV que atua principalmente no roubo de veículos, especialmente na região central da capital, em comunidades como Fallet-Fogueteiro.

De acordo com as investigações conduzidas pela Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP), os veículos roubados eram destinados a desmanches ilegais, abastecendo o comércio clandestino de peças e servindo para outras atividades criminosas. Esse esquema fortalecia financeiramente a organização.

A operação, denominada Contenção, tem como objetivo enfraquecer a estrutura financeira e operacional do CV. A investigação começou com foco no tráfico de drogas, mas a análise de dados apontou aumento de roubos e furtos de veículos em bairros como Santa Teresa, Centro e Grande Tijuca, contrariando a tendência de queda desse tipo de crime na cidade.

A ação conta com o apoio de delegacias especializadas e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), unidade de elite da Polícia Civil. O trabalho de inteligência incluiu análise de imagens e cruzamento de informações, o que fundamentou os pedidos de prisão preventiva, autorizados pela Justiça.

Lançada em 2025, a Operação Contenção busca desarticular o Comando Vermelho em diferentes frentes. A primeira fase ocorreu no Complexo do Alemão, em outubro do ano passado, resultando em 122 mortes, sendo 117 suspeitos e cinco policiais. Desde então, a operação já contabiliza 137 suspeitos mortos, 370 presos e cerca de 480 armas apreendidas, incluindo 190 fuzis.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br