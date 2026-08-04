STF analisa leis ambientais e direitos indígenas em sessões decisivas

O Supremo Tribunal Federal (STF) inicia, nesta sexta-feira (7), o julgamento sobre a constitucionalidade de leis federais e estaduais que impactam o meio ambiente e os direitos dos povos indígenas. A análise inclui temas como o Marco Temporal, a Moratória da Soja e o Licenciamento Ambiental.

As discussões abrangem dez Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs), das quais oito serão avaliadas. O Marco Temporal, que limita a reivindicação de terras indígenas àquelas ocupadas até 5 de outubro de 1988, será um dos principais pontos em debate. O julgamento também envolve um recurso sobre a reintegração de posse das terras do povo Xokleng, em Santa Catarina.

Organizações socioambientais acompanham o julgamento e defendem a manutenção dos direitos constitucionais dos povos tradicionais. Para Ricardo Terena, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), as ações questionam dispositivos que dificultam a demarcação de terras e podem criminalizar indígenas em processos de retomada de territórios.

No dia 12 de agosto, o STF julga duas ADIs relacionadas à Moratória da Soja, acordo que impede a comercialização de soja produzida em áreas desmatadas na Amazônia após 2008. Leis estaduais de Mato Grosso e Rondônia que restringem benefícios fiscais a empresas ligadas ao acordo estão em análise. Segundo o Greenpeace, a Moratória da Soja contribuiu significativamente para a redução do desmatamento na região.

Também estão na pauta três ADIs sobre o Licenciamento Ambiental. As leis questionadas incluem a Lei Geral do Licenciamento Ambiental e a Lei da Licença Ambiental Especial, ambas aprovadas recentemente. Especialistas alertam que as mudanças podem fragilizar o controle ambiental e reduzir a participação de órgãos como a Funai e o Incra nos processos de licenciamento, afetando comunidades indígenas e tradicionais.

Advogados e representantes de organizações ambientais ressaltam que a simplificação do licenciamento não pode comprometer a proteção ambiental, a saúde pública e os direitos de povos tradicionais. O julgamento do STF é considerado fundamental para definir o futuro das políticas ambientais e dos direitos indígenas no Brasil.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br