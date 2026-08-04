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Manual e IA auxiliam empresas a evitar práticas de greenwashing

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 4 de agosto de 2026 8:36

Empresas e consumidores já podem acessar gratuitamente um manual online que orienta como comunicar ações socioambientais e de governança de forma transparente, evitando práticas conhecidas como greenwashing. O material foi lançado nesta terça-feira (4) pela Plataforma de Ação Para Comunicar e Engajar (Pace), ligada ao Pacto Global da ONU – Rede Brasil.

O manual apresenta critérios práticos e checklists para profissionais de diferentes áreas, como marketing, comunicação, sustentabilidade e compliance jurídico. O objetivo é facilitar a divulgação responsável das agendas ESG (ambiental, social e de governança).

Além do manual, uma inteligência artificial foi desenvolvida para esclarecer dúvidas sobre comunicação responsável e revisar conteúdos institucionais. A ferramenta, que funciona via ChatGPT, também pode ser utilizada para criar campanhas, avaliar riscos e checar a confiabilidade de campanhas institucionais.

Segundo Ellen Bileski, diretora executiva da Ecomunica e cocriadora das ferramentas, a iniciativa busca dar mais segurança às equipes de comunicação, que muitas vezes evitam divulgar boas práticas por receio de serem acusadas de washing.

O conteúdo da IA foi treinado com informações do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar), Princípios Orientadores da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos, padrões da Global Reporting Initiative (GRI) e do International Sustainability Standards Board (ISSB).

A gerente de Comunicação e Sustentabilidade Corporativa do Pacto Global da ONU, Ana Urquiza, destaca que as ferramentas seguem três pilares: ética, evidência e engajamento. As informações divulgadas devem ser comprováveis e acessíveis à comunidade, garantindo transparência e alinhamento com as práticas reais das empresas.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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