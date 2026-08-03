Presidente do TSE destaca importância da urna eletrônica para a democracia

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, ressaltou nesta terça-feira (3) a relevância do sistema eletrônico de votação no Brasil. Segundo o ministro, a urna eletrônica é considerada um patrimônio da democracia do país.

As declarações foram feitas durante a primeira sessão presencial do TSE após o recesso de julho. Nunes Marques aproveitou a ocasião para convidar os eleitores a participarem da Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação, que terá atividades como demonstrações do funcionamento da urna, palestras, exposições e ações para combater a desinformação sobre o processo eleitoral.

O presidente do TSE enfatizou que o objetivo dessas iniciativas é ampliar o conhecimento da população sobre as etapas do processo eleitoral e reforçar a confiança no sistema, destacando sua transparência, segurança e constante evolução tecnológica.

Nunes Marques também afirmou que a Justiça Eleitoral está aberta à sociedade para quem quiser conhecer, acompanhar e fiscalizar o processo eleitoral. Ele reforçou que a transparência é um dos pilares que sustentam a confiança dos brasileiros nas eleições.

O primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro, quando serão escolhidos deputados federais, estaduais, distritais, governadores, senadores e o presidente da República. Caso necessário, o segundo turno será realizado em 25 de outubro para os cargos de governador e presidente, caso nenhum candidato alcance mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br