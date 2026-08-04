Home / Destaques / Idosos do CCI Tupi participam de palestra sobre voto consciente e combate às fake news em Cambé

Idosos do CCI Tupi participam de palestra sobre voto consciente e combate às fake news em Cambé

Redação Portal Cambé
Por
Nenhum comentário
2 Mins Read
Atualizado: 4 de agosto de 2026 2:20

Na última segunda-feira (3), o Centro de Convivência Intergeracional (CCI) Tupi, em Cambé, recebeu uma edição do projeto Detetives da Cidadania, promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR). O evento reuniu idosos para uma palestra que abordou o combate à desinformação e explicou o funcionamento do processo eleitoral brasileiro.

Durante o encontro, os participantes puderam entender como identificar informações falsas e enganosas, além de aprender sobre a importância do voto consciente. A atividade incluiu uma simulação de votação em urna eletrônica, permitindo que os idosos se familiarizassem com o procedimento.

O juiz eleitoral Ricardo Gorla destacou que a iniciativa faz parte de um esforço estadual para orientar eleitores de todas as idades sobre a checagem de fatos e o papel da responsabilidade digital. Segundo ele, o objetivo é garantir que todos tenham acesso a informações corretas e não sejam influenciados por notícias falsas durante o período eleitoral.

Com as eleições de 2026 se aproximando, quando os brasileiros vão escolher deputados federais, estaduais, senadores, governadores e o presidente da República, o juiz reforçou a importância de preparar os eleitores para o processo, inclusive incentivando o uso da “colinha” — papel com os números dos candidatos — para agilizar a votação e evitar filas.

Laurita da Silva, frequentadora do CCI Tupi, ressaltou a relevância do evento para os idosos, destacando que a orientação ajuda a votar corretamente e escolher os representantes. Já Maria do Carmo enfatizou a necessidade de entender os riscos das fake news, principalmente para pessoas mais velhas, e como o evento contribuiu para que se sintam mais seguras diante das novas tecnologias e possíveis golpes.

Fonte: www.cambe.pr.gov.br

Marcado:
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

Posts Relacionados

Foragido com pena de 21 anos é preso em Cambé
4 de agosto de 2026
Prazo para cadastro biométrico do Bolsa Família e BPC termina em ...
4 de agosto de 2026
Câmara de Cambé aprova selo para incentivar apoio de empresas ao ...
4 de agosto de 2026

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Rede Sociais

Facebook151,000FãsCurtirX (Twitter)4,500SeguidoresSeguirInstagram74,000SeguidoresSeguirYoutube13,998InscritosInscrever-seTiktok12,000SeguidoresSeguir
plugins premium WordPress