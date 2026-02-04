Em agosto de 2025, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou o descarte de 400 engradados de cervejas falsificadas na cidade de Quatro Barras. Esta operação foi parte de uma ação mais ampla de combate à falsificação de produtos, que pode impactar a segurança e a saúde dos consumidores.

Detalhes da Apreensão

Além dos engradados, a PCPR também descartou diversas caixas que continham rótulos e tampinhas falsos de várias marcas. Esse procedimento é crucial para evitar que produtos ilegais cheguem ao mercado e prejudicam os consumidores.

Cumprimento de Determinação Judicial

O descarte foi realizado em conformidade com uma determinação judicial, garantindo que todo o processo seguisse as normas legais e ambientais. A ação ocorreu na Cooperativa de Reciclagem Cooperare, localizada em Curitiba, que é devidamente credenciada para esse tipo de procedimento.

Importância da Ação

A ação da Polícia Civil do Paraná destaca a importância do combate à falsificação no setor de bebidas. Produtos falsificados não apenas ferem a concorrência justa, mas também podem representar riscos à saúde pública, já que não seguem os padrões de qualidade exigidos pela legislação.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br