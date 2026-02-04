quarta-feira, fevereiro 4, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
nuvens dispersas
28.4 ° C
28.4 °
28.4 °
61 %
4.1kmh
40 %
qua
28 °
qui
30 °
sex
32 °
sáb
32 °
dom
29 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

PCPR Descarte 400 Engradados de Cervejas Falsificadas em Quatro Barras

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
PCPR faz descarte de 400 engradados de cervejas falsificadasFoto: PCPR

Em agosto de 2025, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou o descarte de 400 engradados de cervejas falsificadas na cidade de Quatro Barras. Esta operação foi parte de uma ação mais ampla de combate à falsificação de produtos, que pode impactar a segurança e a saúde dos consumidores.

Detalhes da Apreensão

Além dos engradados, a PCPR também descartou diversas caixas que continham rótulos e tampinhas falsos de várias marcas. Esse procedimento é crucial para evitar que produtos ilegais cheguem ao mercado e prejudicam os consumidores.

Cumprimento de Determinação Judicial

O descarte foi realizado em conformidade com uma determinação judicial, garantindo que todo o processo seguisse as normas legais e ambientais. A ação ocorreu na Cooperativa de Reciclagem Cooperare, localizada em Curitiba, que é devidamente credenciada para esse tipo de procedimento.

Importância da Ação

A ação da Polícia Civil do Paraná destaca a importância do combate à falsificação no setor de bebidas. Produtos falsificados não apenas ferem a concorrência justa, mas também podem representar riscos à saúde pública, já que não seguem os padrões de qualidade exigidos pela legislação.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

5
spot_img
Artigo anterior
Governo do Estado Inicia Construção do Novo Terminal Metropolitano em Londrina
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress