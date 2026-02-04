A Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol 2026 está prestes a começar. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta quarta-feira (4), as datas, horários e locais das primeiras dez rodadas do torneio. A competição se inicia em 12 de fevereiro, com o jogo de abertura entre Mixto-MT e Flamengo, marcado para às 21h, no Estádio Eurico Gaspar Dutra, em Cuiabá.

Informações sobre a Competição

Neste ano, o Brasileirão Feminino contará com 18 clubes, dois a mais que na edição anterior. O torneio terá um total de 167 jogos, com a previsão de encerramento em 4 de outubro. As 17 rodadas da primeira fase ocorrerão em jogos únicos, e as oito melhores equipes avançarão para as quartas de final, enquanto as duas últimas serão rebaixadas para a Série A2.

Premiação e Cotas

Os clubes participantes receberão uma cota fixa de R$ 720 mil por jogo. Os prêmios da CBF para a equipe campeã totalizarão R$ 2 milhões, enquanto o vice-campeão receberá R$ 1 milhão.

Primeiras Rodadas do Campeonato

A seguir estão os jogos das duas primeiras rodadas do Brasileirão Feminino 2026: **Rodada 1** – 12/02: Mixto-MT x Flamengo, 21h (transmissão TV Brasil) – 13/02: Palmeiras x América-MG, 21h (transmissão TV Brasil) – 13/02: Atlético-MG x Corinthians, 21h – 14/02: Fluminense x Vitória, 15h – 14/02: Botafogo x Juventude, 16h – 14/02: Bahia x Cruzeiro, 18h – 15/02: Red Bull Bragantino x Ferroviária, 17h – 16/02: Santos x Grêmio, 19h – 16/02: Internacional x São Paulo, 20h. **Rodada 2** – 20/02: Grêmio x Palmeiras, 19h – 20/02: Flamengo x Red Bull Bragantino, 21h (transmissão TV Brasil) – 20/02: Corinthians x Fluminense, 21h30 – 21/02: América-MG x Internacional, 15h – 21/02: Ferroviária x Botafogo, 16h – 22/02: Juventude x Atlético-MG, 15h – 23/02: Vitória x Mixto-MT, 15h – 23/02: Cruzeiro x Santos, 19h – 23/02: São Paulo x Bahia, 21h.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br