O Governo do Estado, por meio do governador Ratinho Junior, autorizou o início da construção do novo Terminal Metropolitano durante uma cerimônia realizada na quarta-feira, 4. O investimento total será de R$ 36,8 milhões, com o objetivo de oferecer uma estrutura adequada para o embarque e desembarque das linhas metropolitanas.

Características do Novo Terminal

Localizado em frente ao Terminal Urbano de Londrina, o novo espaço terá mais de 12 mil metros quadrados, sendo 9,3 mil deles cobertos. O terminal contará com três plataformas, cada uma com cinco baias de ônibus, além de vagas para veículos de apoio.

Infraestrutura e Sustentabilidade

O projeto do terminal inclui áreas de embarque e desembarque, setores administrativos, bicicletário, lojas, lanchonetes, espaços de convivência, e áreas esportivas. Um dos destaques será a geração de energia limpa através de painéis solares, visando a sustentabilidade.

Prazo e Execução da Obra

A construção será realizada pelo Consórcio Terminal Londrina, formado pelas empresas Penascal Engenharia e Árteno Ltda, com um prazo de conclusão de 22 meses. A Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep) ressalta que o projeto atende uma demanda de mais de 30 anos na região.

Impacto na Mobilidade

Com a nova estrutura, cerca de 30 mil cambeenses que utilizam o serviço mensalmente poderão contar com um espaço moderno e confortável para suas necessidades diárias. O terminal visa melhorar a mobilidade e a integração entre Londrina e cidades vizinhas.

Fonte: https://www.cambe.pr.gov.br