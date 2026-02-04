PM desarticula ponto de tráfico de drogas em Matinhos

Na noite de terça-feira, 3 de outubro, a Polícia Militar do Paraná realizou uma importante ação de combate ao tráfico de drogas no município de Matinhos, localizado no Litoral do estado. A operação foi concentrada na Rua Praia de Leste, no bairro Tabuleiro, por volta das 23h.

Operação Inicia com Denúncia e Abordagem

Tudo começou após uma denúncia anônima informar que uma residência estaria sendo utilizada como local para a venda de drogas. Diante da informação, as equipes policiais iniciaram o monitoramento do imóvel. Por volta das 23h20, um adolescente foi abordado ao sair da casa, e com ele foram encontrados dois pinos de cocaína. Questionado, o jovem disse que havia recebido a droga como pagamento para buscar bebidas para as pessoas que estavam dentro da residência.

Com o apoio de outra equipe, os policiais entraram na casa e flagraram três pessoas preparando as drogas para venda. Durante as buscas no local, foram apreendidas diversas porções de diferentes tipos de drogas, além de dinheiro em espécie, celulares e materiais usados no preparo e embalagem das substâncias ilícitas.

Materiais Apreendidos e Prisões Realizadas

Diante dos fatos, os envolvidos foram presos pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e corrupção de menores. Todos foram levados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais necessários. Entre os itens apreendidos estavam: 154,54 gramas de cocaína, 517 gramas de maconha, 10 gramas de haxixe, 31 gramas de crack, quatro comprimidos de ecstasy, 11 aparelhos celulares, três balanças de precisão, dois pacotes de eppendorfs (pequenos tubos para embalar drogas) e a quantia de R$ 591,35 em dinheiro.

Essa ação da Polícia Militar do Paraná reforça o compromisso da corporação em combater o tráfico de drogas e proteger a comunidade, especialmente ao enfrentar a exploração de menores por organizações criminosas.

Fonte: https://www.pmpr.pr.gov.br