Greve em linhas de trem causa mais de 2 mil km de congestionamento em São Paulo

A paralisação parcial das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade da Companhia Paulista de Transportes Metropolitanos (CPTM) nesta terça-feira (4) resultou em grandes congestionamentos nas vias de São Paulo. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 10h23, o trânsito acumulava 2.125 quilômetros de filas em ruas e avenidas.

A zona sul da capital foi a mais afetada, registrando 648 quilômetros de lentidão. Em seguida, a zona leste apresentou 537 km de congestionamento, enquanto a zona oeste teve 507 km. Já a zona norte contabilizou 278 km e o centro, 155 km de trânsito intenso.

Com a greve, a Prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio de veículos nesta terça-feira. A decisão foi tomada na noite anterior, após o anúncio da paralisação pelos funcionários da CPTM.

Para minimizar os impactos, o Plano de Apoio entre Empresas de Transporte frente a Situação de Emergência (Paese) foi ativado, oferecendo ônibus extras para atender os passageiros afetados. Mesmo assim, os coletivos operam com superlotação.

Atualmente, a linha 11-Coral opera parcialmente entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Guaianases, com ônibus do Paese atendendo os demais trechos. Na linha 12-Safira, os trens circulam entre Brás e Engenheiro Goulart, enquanto as demais estações contam com apoio de ônibus. Já a linha 13-Jade está totalmente paralisada, sendo atendida integralmente pelo Paese.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br