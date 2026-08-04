Câmara de Cambé aprova selo para incentivar apoio de empresas ao esporte local

A Câmara Municipal de Cambé aprovou, em segunda votação, o projeto de lei que cria o selo “Parceiro do Esporte e do Lazer”. A proposta, de autoria do vereador André do Carmo (PL), visa reconhecer empresas e instituições que contribuam voluntariamente com ações voltadas ao esporte no município.

O selo será concedido a empresas que realizarem doações de materiais, equipamentos, apoio a eventos esportivos, manutenção ou revitalização de espaços públicos esportivos, entre outras iniciativas sem fins lucrativos. A intenção é valorizar quem investe no esporte local e incentivar novas parcerias entre a iniciativa privada e o poder público.

Segundo o vereador André do Carmo, o reconhecimento não gera custos para a administração municipal e não cria privilégios, servindo apenas como uma homenagem pública. O Executivo será responsável por regulamentar os critérios e procedimentos para concessão do selo, sem a necessidade de criar novos cargos ou despesas.

O selo terá validade de dois anos e poderá ser utilizado pelas empresas reconhecidas em seus materiais institucionais. A expectativa dos vereadores é que a medida fortaleça a cultura de apoio ao esporte em Cambé, beneficiando atletas, projetos e toda a comunidade.

Fonte: www.cambe.pr.leg.br