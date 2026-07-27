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Agentes de segurança de Cambé iniciam curso de Libras para melhorar atendimento à comunidade surda

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 27 de julho de 2026 13:30

Integrantes das forças de segurança de Cambé começaram, na última quinta-feira (23), um curso de Libras com o objetivo de aprimorar o atendimento à população surda em situações de emergência. O treinamento, que terá 12 aulas, reúne cerca de 16 profissionais da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Samu e Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito.

A iniciativa surgiu após uma audiência pública promovida pela Câmara Municipal, por meio da vereadora Ellen Affonso (União), que discutiu as dificuldades enfrentadas por pessoas surdas ao buscar auxílio em emergências. Durante o encontro, membros da comunidade relataram obstáculos na comunicação com agentes de segurança e profissionais de saúde.

O curso está sendo ministrado por Fernando Marquesini, professor e intérprete de Libras, que ofereceu as vagas gratuitamente após participar como palestrante na audiência. As aulas acontecem em uma sala cedida pelo Corpo de Bombeiros e buscam proporcionar uma comunicação mais eficiente e inclusiva entre os agentes e a comunidade surda.

A vereadora Ellen Affonso destacou a importância da capacitação para garantir o direito de acesso à segurança e saúde das pessoas surdas. O prefeito Conrado Scheller também esteve presente na aula inaugural, reforçando o compromisso do município com a inclusão.

Fonte: www.cambe.pr.leg.br

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