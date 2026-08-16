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Ônibus tomba na BR-040 em Petrópolis e deixa oito mortos

Acidente com ônibus de turismo na BR-040, em Petrópolis, deixa oito mortos e vários feridos na madrugada deste domingo (16).

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
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Na madrugada deste domingo (16), um acidente envolvendo um ônibus de turismo resultou em oito mortes no Km 91 da BR-040, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. O veículo, da empresa Estrela Guia Turismo, havia partido de Belo Horizonte e seguia para Copacabana, na zona sul do Rio.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o ônibus transportava 47 passageiros e tombou por volta das 4h30. O acidente causou interrupção no tráfego da rodovia, que só foi totalmente liberada após as 7h da manhã.

Os feridos foram encaminhados para diferentes hospitais: Hospital Santa Teresa, em Petrópolis; Hospital Municipal Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias; e Hospital Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. O Hospital Santa Teresa informou que recebeu nove pacientes, todos atendidos conforme protocolos de emergência, mas não divulgou detalhes sobre o estado de saúde dos envolvidos.

O caso segue em investigação pelas autoridades competentes.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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#acidente#BR-040#feridos#mortes#onibus#Petrópolis#Rio de Janeiro#TRÂNSITO
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