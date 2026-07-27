Tempestades e risco de inundações preocupam o Rio Grande do Sul nesta semana

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu alerta para condições meteorológicas e hidrológicas críticas até a próxima quarta-feira (29). O órgão prevê tempestades intensas, chuvas volumosas, ventos fortes, possibilidade de granizo e até tornados em diversas regiões do estado.

Entre segunda (27) e terça-feira (28), a instabilidade do tempo deve se intensificar, com previsão de rajadas de vento superiores a 90 km/h, granizo de grande porte e acumulados de chuva que podem ultrapassar 100 milímetros em 12 horas e chegar a mais de 200 milímetros em 48 horas, principalmente durante a terça-feira.

As regiões norte, noroeste, nordeste, serra, vales e litoral norte devem ser as mais afetadas, com risco elevado de chuvas fortes, ventos intensos e queda de granizo na madrugada de quarta-feira (29).

Além dos riscos meteorológicos, a Defesa Civil alerta para o aumento do risco hidrológico em várias bacias hidrográficas. A elevação dos níveis dos rios, associada ao grande volume de chuva, pode provocar cheias, extravasamento de arroios e pequenos cursos d’água, alagamentos urbanos e inundações.

Os principais rios em situação de alerta são Uruguai, Quaraí, Ibirapuitã, Santa Maria, Ibicuí, Jacuí e Sinos. Atualmente, os rios Uruguai, Jacuí e Sinos já apresentam pontos acima da cota de inundação, situação que pode se manter nos próximos dias.

Municípios como Alegrete, Dom Pedrito, Rosário do Sul, Manoel Viana e Quaraí também estão em atenção devido à possibilidade de inundações em áreas próximas aos rios Ibirapuitã, Santa Maria, Ibicuí e Quaraí.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br