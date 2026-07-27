Jovem morre e outro fica gravemente ferido após capotamento na BR-369

Um grave acidente registrado na noite de domingo (26) deixou um jovem de 28 anos morto e outro, de 19 anos, gravemente ferido na BR-369, entre Cambé e Rolândia, no Norte do Paraná.

A caminhonete seguia no sentido Cambé–Rolândia quando o motorista perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central e capotou. O veículo terminou o acidente na pista contrária, no sentido Rolândia–Cambé.

O motorista foi identificado como Carlos Henrique Grecco, de 28 anos. Ele foi ejetado da caminhonete durante o capotamento e morreu ainda no local.

O passageiro, identificado como Ricardo Roberto Inácio, de 19 anos, também foi arremessado para fora do veículo. Ele sofreu ferimentos considerados graves e foi encaminhado para a Santa Casa de Cambé.

Caminhonete capotou por cerca de 45 metros

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 20h30, no km 167 da BR-369.

A caminhonete, uma GM S10 com placas de Rolândia, trafegava em direção a Rolândia quando saiu da pista, passou pelo canteiro central e capotou por aproximadamente 45 metros antes de parar do outro lado da rodovia.

Equipes da PRF e da concessionária EPR estiveram no local. A concessionária participou do atendimento às vítimas e da sinalização do trecho durante o trabalho das equipes de emergência.

PRF ainda apura o que provocou o acidente

Em entrevista à imprensa no local, o policial rodoviário federal Torquato afirmou que ainda é cedo para determinar o que fez o motorista perder o controle da caminhonete.

Segundo ele, a dimensão do acidente indica uma ocorrência de grande impacto, mas fatores como velocidade, eventual interferência de outro veículo ou qualquer outra circunstância precisam ser analisados tecnicamente antes de uma conclusão.

A PRF realizou a perícia e coletou vestígios na rodovia, incluindo marcas na pista e informações sobre a posição final do veículo. Esses elementos deverão auxiliar na elaboração do laudo que buscará reconstituir a dinâmica do capotamento.

A corporação também confirmou que o passageiro sobrevivente deverá ser ouvido posteriormente e poderá contribuir para esclarecer os momentos que antecederam o acidente.

Passageiro ligou para amigo após acidente

Um amigo das vítimas, identificado como Amauri, conversou com a imprensa e relatou que Ricardo chegou a telefonar para ele momentos depois do acidente.

Segundo Amauri, o jovem estava morando temporariamente em sua casa e trabalhava com ele na área da construção civil.

Ricardo teria conseguido informar por telefone que havia sofrido um acidente, mas apresentou dificuldade para continuar falando. Pouco depois, uma mulher que estava no local assumiu a ligação e explicou o que havia ocorrido.

Amauri se deslocou até a BR-369 e encontrou Ricardo sendo atendido dentro de uma ambulância antes de sua transferência para a Santa Casa de Cambé.

Grupo havia passado parte do dia em Londrina

Ainda conforme o relato do amigo, eles haviam passado parte do domingo em Londrina e almoçado juntos em um restaurante.

No retorno para a região, Ricardo teria seguido em outro veículo e posteriormente se encontrado com o motorista da caminhonete.

As circunstâncias desse encontro e o que ocorreu posteriormente fazem parte apenas do relato apresentado à imprensa e não estabelecem a causa do acidente, que segue sob apuração da Polícia Rodoviária Federal.

Acidente mobilizou equipes na divisa entre Cambé e Rolândia

A BR-369 é uma das principais ligações entre Cambé e Rolândia e concentra diariamente um fluxo intenso de moradores das duas cidades, além de veículos que circulam entre Londrina e municípios da região.

Poucos dias antes, outro acidente grave já havia mobilizado equipes de emergência no trecho da rodovia em Cambé, reforçando a atenção necessária de motoristas que utilizam diariamente esse corredor regional.

A PRF voltou a destacar a importância do uso do cinto de segurança por todos os ocupantes, especialmente diante do risco de ejeção em acidentes envolvendo capotamentos.

As causas definitivas do acidente deste domingo dependerão da conclusão da análise técnica realizada pela Polícia Rodoviária Federal.

O Portal acompanha o estado de saúde do jovem hospitalizado e a apuração das circunstâncias do acidente. Informações oficiais que forem divulgadas posteriormente poderão atualizar esta reportagem.

Moradores que utilizam diariamente a BR-369 podem acompanhar as atualizações pelo Portal e compartilhar a reportagem para que a informação chegue a outros motoristas da região.