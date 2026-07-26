Hugo Calderano conquista título do WTT Star Contender e é vice nas duplas mistas em São José dos Campos

O mesatenista brasileiro Hugo Calderano garantiu o título do WTT Star Contender neste domingo (26), em São José dos Campos, após vencer o francês Alexis Lebrun por 4 sets a 2. Calderano, atualmente oitavo no ranking mundial, superou Lebrun, que ocupa a 11ª posição, em uma partida equilibrada, com parciais de 11/9, 3/11, 11/6, 13/11, 4/11, 8/11 e 11/9.

Esta é a segunda conquista do atleta carioca na temporada, já que em fevereiro ele venceu a ITTF Americas Cup. A final foi marcada por alternância de domínio, com Calderano abrindo vantagem e Lebrun reagindo, mas a experiência do brasileiro foi decisiva no sétimo set, quando fechou a partida e garantiu o troféu diante da torcida nacional.

Mais cedo, Calderano também se destacou ao garantir vaga na final de simples, após derrotar o japonês Yukiya Uda por 3 sets a 2, em uma partida marcada por viradas e resistência do brasileiro, que salvou cinco match points no quarto set. Antes disso, ainda no sábado (25), Calderano havia superado o sul-coreano Oh Junsung por 3 sets a 0.

Além do título individual, Calderano disputou a final de duplas mistas ao lado de Bruna Takahashi. A dupla, apelidada de “Calderashi”, ficou com o vice-campeonato após ser superada pelos japoneses Shunsuke Togami e Satsuki Odo por 3 sets a 1, em jogo válido pelo terceiro torneio que competem juntos.

Com mais um título internacional e um vice-campeonato nas duplas, Calderano reforça sua posição entre os principais nomes do tênis de mesa mundial, mantendo o Brasil em destaque na modalidade.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br