Unidade Popular lança Samara Martins como candidata à Presidência em 2026

O partido Unidade Popular (UP) confirmou neste domingo (26) a candidatura de Samara Martins à Presidência da República nas eleições de 2026. O anúncio foi feito durante a convenção nacional da legenda, realizada na Universidade Zumbi dos Palmares, no bairro do Bom Retiro, em São Paulo.

A chapa terá ainda Raquel Bricio como candidata a vice-presidente. Samara Martins é dentista do Sistema Único de Saúde (SUS), atua como dirigente em movimentos sociais ligados à luta das mulheres e da população negra, e participa do Movimento de Mulheres Olga Benario, que defende o direito à moradia, especialmente para mulheres negras e em situação de vulnerabilidade.

Raquel Bricio é guarda portuária, sindicalista e também está entre as fundadoras do Movimento de Mulheres Olga Benario. Em 2022, Samara Martins já havia concorrido à vice-presidência pela UP, compondo chapa com Leonardo Péricles.

Entre as principais propostas da candidatura estão a reestatização de empresas privatizadas, nacionalização de recursos naturais, ampliação do orçamento para áreas sociais e a realização de auditoria e suspensão do pagamento da dívida pública do país.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br