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PL confirma Flávio Bolsonaro como candidato à Presidência em convenção nacional

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 25 de julho de 2026 21:55

O Partido Liberal (PL) oficializou neste sábado (25), em São Paulo, a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República. O anúncio aconteceu durante a Convenção Nacional do partido, realizada na Arena Pacaembu, e contou com a presença de diversas lideranças da direita.

O evento teve início ao meio-dia, após a abertura dos portões às 8h30, e foi conduzido pelo presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto. Durante a convenção, Flávio Bolsonaro recebeu manifestações de apoio de familiares, como sua esposa Fernanda Bolsonaro, que discursou, além de vídeos enviados pelos irmãos Eduardo e Carlos Bolsonaro, e por Michelle Bolsonaro, presidente do PL Mulher.

Em sua fala, Flávio destacou que pretende dar continuidade ao legado político de seu pai, Jair Bolsonaro. Um dos destaques do evento foi a participação do presidente da Argentina, Javier Milei, que fez um discurso criticando o socialismo, embora parte do público tenha enfrentado dificuldades para acompanhar devido a problemas na tradução simultânea.

Outro momento marcante foi a exibição de um vídeo gerado por inteligência artificial com a imagem de Jair Bolsonaro, atualmente em prisão domiciliar. O vídeo deixou claro que não havia sido gravado pelo ex-presidente, respeitando as restrições judiciais que o impedem de se manifestar publicamente.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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