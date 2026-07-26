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Fachin critica declarações de Milei sobre Moraes e reforça independência do STF

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 26 de julho de 2026 7:11

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, divulgou neste sábado (25) uma nota oficial em resposta às declarações do presidente da Argentina, Javier Milei, sobre o ministro Alexandre de Moraes. Milei chamou Moraes de “lixo careca” durante um evento do Partido Liberal (PL) em São Paulo, referindo-se ao fato de não ter sido autorizada uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente em prisão domiciliar após condenação por tentativa de golpe de Estado.

Na nota, Fachin classificou o comentário de Milei como uma “referência desrespeitosa” e ressaltou a importância do respeito mútuo nas relações internacionais. O presidente do STF afirmou que o Judiciário brasileiro é plenamente autônomo e repudiou manifestações incompatíveis com a civilidade entre Estados.

Durante sua passagem pelo Brasil, além de participar da convenção do PL que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência, Javier Milei também esteve no Palácio dos Bandeirantes. Lá, foi recebido pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e homenageado com a Ordem do Ipiranga, honraria concedida a personalidades que prestaram serviços relevantes à população paulista.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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