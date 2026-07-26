Cruzeiro enfrenta Botafogo no Mineirão com transmissão ao vivo da Rádio Nacional

Neste domingo (26), Cruzeiro e Botafogo se enfrentam pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, com transmissão ao vivo da Rádio Nacional a partir das 15h30. O duelo marca o início do segundo turno do Brasileirão e será realizado no estádio Mineirão, em Belo Horizonte.

O Cruzeiro, que ocupa a oitava posição com 27 pontos, busca o apoio da torcida para conquistar mais três pontos e subir na tabela. O Botafogo, logo atrás na nona colocação com 26 pontos, também entra em campo de olho na vitória para melhorar sua situação no campeonato.

A transmissão da Rádio Nacional começa com o programa Show de Bola Nacional e conta com narração de André Luiz Mendes, comentários de Marcelo Smigol e reportagens de Bruno Mendes. A cobertura estará disponível em AM, OC e FM no Rio de Janeiro, Alto Solimões e por meio de parceiros da Rede Nacional de Comunicação Pública. O público pode acompanhar pelo rádio, aplicativo Rádios EBC ou pelo site da emissora, com áudio em tempo real via streaming.

O Campeonato Brasileiro reúne 20 clubes em sistema de pontos corridos, cada equipe joga duas vezes contra todos os adversários, totalizando 38 partidas. Os times somam três pontos por vitória e um por empate, sendo classificados por pontos, saldo de gols e outros critérios de desempate.

A Rádio Nacional é referência em transmissões esportivas no Brasil, levando informações e análises sobre os principais jogos e resultados do futebol nacional. Além das transmissões ao vivo, a emissora também oferece debates e análises diárias sobre as rodadas do Brasileirão, tanto no rádio quanto na TV Brasil.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br