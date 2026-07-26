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Alison dos Santos conquista ouro e melhor marca mundial nos 400m com barreiras em 2026

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 26 de julho de 2026 18:56

O atleta Alison dos Santos, conhecido como Piu, brilhou neste domingo (26) ao vencer a prova dos 400 metros com barreiras no Troféu Brasil, realizado no Estádio Olímpico do Ibirapuera, em São Paulo. Com o tempo de 46s48, Alison estabeleceu o melhor resultado mundial da temporada de 2026, superando o norueguês Karsten Warholm, que liderava o ranking com 46s61.

Além de conquistar o ouro, Piu alcançou sua segunda melhor marca pessoal, ficando atrás apenas do tempo de 46s29 registrado em 2022, quando foi campeão mundial nos Estados Unidos. O pódio foi completado por Matheus Lima, que ficou com a prata ao marcar 47s97, e Francisco Guilherme Vianna, que conquistou o bronze com 49s38.

O título deste domingo foi o segundo de Alison nesta edição do Troféu Brasil, após vencer também a prova dos 400 metros rasos na última sexta-feira (24). Curiosamente, estas foram as primeiras conquistas individuais do medalhista olímpico em solo brasileiro, celebradas diante de sua família presente nas arquibancadas.

Em entrevista à Confederação Brasileira de Atletismo, Alison destacou a importância do momento: “Deixei aqui um recorde importante e quero mostrar que todos podem alcançar grandes resultados. O segredo é confiar no processo e se dedicar pelo Brasil”.

Com o resultado, Alison dos Santos volta ao topo do ranking mundial dos 400 metros com barreiras e reforça sua posição como um dos principais nomes do atletismo brasileiro na atualidade.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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