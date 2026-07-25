PT oficializa Fernando Haddad como candidato ao governo de São Paulo em 2026

O Partido dos Trabalhadores (PT) confirmou neste sábado (25) a candidatura de Fernando Haddad ao governo do Estado de São Paulo. O anúncio foi feito durante convenção estadual do partido, realizada em Campinas (SP).

Márcio França, do PSB e ex-ministro do Empreendedorismo, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, foi escolhido como candidato a vice-governador na chapa. Além disso, o partido oficializou os nomes de 90 candidatos a deputado estadual e 56 a deputado federal.

O evento contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que participou da convenção e apoiou a formação da chapa.

Fernando Haddad, que já foi prefeito de São Paulo e ministro da Educação, disputará pela segunda vez o cargo de governador. Em 2022, ele chegou ao segundo turno, mas foi derrotado por Tarcísio de Freitas. Haddad também ocupou o cargo de ministro da Fazenda até março deste ano, quando se desligou para cumprir a legislação eleitoral.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br