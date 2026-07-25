Briga entre vizinhos termina com homem ferido em Cambé

Uma briga entre vizinhos terminou com um homem ferido na manhã deste sábado (25), em Cambé. A ocorrência foi registrada por volta das 7h30, na Avenida Marcelino Gonzales, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

Segundo informações da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (11ª CIPM), uma equipe de Rádio Patrulha foi chamada pelos bombeiros para prestar apoio durante o atendimento.

No local, um homem identificado pelas iniciais D.A.S., que apresentava sinais de embriaguez conforme o registro policial, afirmou aos agentes que havia se envolvido em uma briga e sofrido um ferimento provocado por faca.

Vizinho foi apontado como envolvido

Ainda de acordo com o relato da Polícia Militar, D.A.S. indicou um vizinho, identificado pelas iniciais E.A.S., como sendo a pessoa envolvida na situação.

Os policiais fizeram a abordagem e passaram a ouvir as versões apresentadas pelas duas partes para entender o que havia ocorrido momentos antes.

D.A.S. foi encaminhado à Santa Casa de Cambé para avaliação médica. O boletim divulgado não detalha a gravidade do ferimento ou seu estado de saúde após o atendimento.

Polícia apurou versão de invasão ao imóvel

Durante as entrevistas, os policiais receberam a informação de que D.A.S. teria tentado entrar na residência do vizinho.

Conforme a versão registrada pela equipe, ele teria arrombado a porta do imóvel, momento em que os dois homens entraram em luta corporal.

A versão apresentada à polícia aponta ainda que E.A.S. teria utilizado uma faca durante a confusão, alegando que agiu para se defender.

A dinâmica exata do episódio e eventuais responsabilidades poderão ser analisadas pelas autoridades competentes. O relato policial representa as informações levantadas durante o atendimento da ocorrência.

Caso terminou com termo circunstanciado

A ocorrência foi inicialmente classificada pela Polícia Militar como vias de fato.

Após o atendimento e a coleta das versões dos envolvidos, foi confeccionado um Termo Circunstanciado no próprio local.

Não há, no comunicado divulgado pela PM, informação sobre prisão dos envolvidos.

Ocorrências entre vizinhos exigem atenção

Desentendimentos entre moradores podem evoluir rapidamente quando há consumo excessivo de bebida alcoólica, ameaças ou entrada indevida em uma residência.

Em situações de conflito, a orientação é evitar confrontos e acionar as forças de segurança para que a ocorrência seja atendida antes que o desentendimento evolua para agressões.

A Polícia Militar pode ser acionada pelo 190, enquanto emergências envolvendo atendimento dos bombeiros devem ser comunicadas pelo 193. Denúncias também podem ser realizadas pelo telefone 181.

O Portal Cambé acompanha as principais ocorrências policiais da cidade e atualizará as informações caso novos detalhes oficiais sejam divulgados.

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