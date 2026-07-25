Apenas sete partidos explicam ao STF atuação sobre emendas parlamentares

Dos 21 partidos com representação no Congresso Nacional, somente sete atenderam à solicitação do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), para detalhar possíveis interferências na destinação de emendas parlamentares.

A exigência foi feita após o presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, afirmar em entrevista que dirigentes partidários participam das indicações de emendas. A medida faz parte da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 854, que apura suspeitas de direcionamento de recursos, especialmente na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados.

O prazo para que os partidos enviem suas explicações termina em 14 de agosto, considerando a suspensão dos prazos processuais ocorrida entre 2 e 31 de julho. A contagem foi retomada a partir de 3 de agosto.

Segundo o ministro Flávio Dino, as respostas já recebidas serão encaminhadas à Polícia Federal, dentro da Operação Transparência, que investiga possíveis desvios relacionados às emendas parlamentares.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br