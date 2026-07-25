Seleção feminina de vôlei do Brasil vence Itália e vai à final da Liga das Nações contra Turquia

A seleção brasileira feminina de vôlei garantiu vaga na final da Liga das Nações após superar a Itália, atual campeã mundial e olímpica, em uma partida emocionante realizada neste sábado (25) em Macau, na China. O placar foi de 3 sets a 2, com parciais de 21/25, 25/21, 26/24, 21/25 e 15/12.

O destaque do confronto foi a ponteira Ana Cristina, que marcou 23 pontos e liderou o time brasileiro. Júlia Bergmann também contribuiu com 15 pontos, sendo decisiva em momentos importantes do jogo.

Mesmo desfalcada de atletas como Gabi, Tainara e Julia Kudiess, a equipe comandada por José Roberto Guimarães mostrou força tática, especialmente no bloqueio, conseguindo neutralizar o ataque italiano e reverter situações adversas durante a partida.

Com o resultado, o Brasil volta à final da Liga das Nações após duas tentativas frustradas contra a mesma Itália nos anos anteriores. Agora, a seleção brasileira enfrenta a Turquia neste domingo (26), às 8h30 (horário de Brasília), em busca do título inédito.

A Turquia, adversária da final, garantiu sua vaga ao vencer a China por 3 sets a 0 na outra semifinal. A equipe turca busca o bicampeonato do torneio, enquanto o Brasil tenta conquistar o troféu pela primeira vez.

O técnico José Roberto Guimarães destacou a importância da vitória e ressaltou o desempenho das jogadoras mais jovens, além de projetar a busca pelo título e o foco na preparação para os Jogos Olímpicos.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br