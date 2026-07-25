Novos postos de saúde facilitam atendimento a comunidades ribeirinhas no Amazonas

Moradores de comunidades ribeirinhas do município de Carauari, no Amazonas, agora contam com dois novos pontos de atendimento médico mais próximos de suas casas. Antes, para receber cuidados básicos de saúde, os ribeirinhos precisavam enfrentar longas viagens de barco até a zona urbana, que podiam durar até três dias, dependendo das condições do rio.

A iniciativa faz parte do projeto SUS na Floresta, desenvolvido pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS) em parceria com o BNDES, Umane, Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS), prefeitura de Carauari e Secretaria do Meio Ambiente do Amazonas. Os novos postos, localizados nas comunidades de Bauana e Campina, oferecem consultas presenciais e por telemedicina, além de estrutura para triagem, odontologia e internet.

Com as novas unidades, gestantes como Aldeniza Silva e Silva, da comunidade Boa Vista, conseguem realizar o pré-natal sem precisar viajar até a cidade. O mesmo benefício alcança outros moradores, como Maria Valkiane Freitas e Silva, que antes gastava até 12 horas de viagem para se consultar. Agora, o acesso ficou mais rápido e seguro, reduzindo a necessidade de deslocamentos longos e custosos.

Os postos atendem cerca de 4,7 mil pessoas em 56 comunidades ribeirinhas, integrando os serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS). Profissionais de saúde, como enfermeiros e técnicos, se revezam a cada 15 dias, garantindo atendimento contínuo. Além das consultas, os pontos auxiliam na vacinação, prevenção de doenças e atendimentos de urgência, evitando deslocamentos desnecessários para a cidade.

O projeto SUS na Floresta foi estruturado durante a pandemia para garantir que populações isoladas não fiquem sem assistência médica, mesmo em situações de emergência. Com a expansão prevista para outras regiões, a iniciativa busca fortalecer a atenção primária e assegurar o direito à saúde para quem vive distante dos grandes centros urbanos.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br