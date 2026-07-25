Dupla Calderashi garante vaga na final do WTT Star Contender em São Paulo

A dupla brasileira formada por Hugo Calderano e Bruna Takahashi, conhecida como Calderashi, conquistou neste sábado (25) a classificação para a final de duplas mistas do WTT Star Contender, que ocorre em São José dos Campos (SP).

Os atletas venceram os representantes de Hong Kong, Yiu Kwan To e Ng Wing Lam, por 3 sets a 0, com parciais de 11/7, 12/10 e 11/9, assegurando a vaga na decisão marcada para este domingo (26), às 14h40.

Na final, Calderano e Bruna enfrentarão a dupla japonesa composta por Togami Shinsuke e Odo Satsuki, atualmente 44ª no ranking mundial. Os japoneses surpreenderam ao eliminar a sexta melhor dupla mista do mundo, Wong Chin Ting e Doo Hoi Kem, também de Hong Kong, por 3 sets a 1.

A parceria Calderashi, que existe há menos de dois anos, já acumula conquistas importantes, como o título do WTT Singapura Smash em fevereiro e o ouro no Campeonato Pan-Americano de tênis de mesa em 2023, nos Estados Unidos.

No individual masculino, Hugo Calderano, oitavo do ranking mundial, avançou para as quartas de final após vencer o croata Tomislav Pucar por 3 sets a 0. Ele volta à mesa ainda neste sábado para enfrentar o sul-coreano Oh Junsung, 31º do ranking, em busca de uma vaga na semifinal.

Já na disputa individual feminina, Bruna Takahashi, 23ª do mundo, foi eliminada nas oitavas de final pela alemã Nina Mittelham, que venceu por 3 sets a 2. Mittelham agora enfrenta a japonesa Hayata Hina, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris, nas quartas de final.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br