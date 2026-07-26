Temporal deixa milhares sem energia em Ribeirão Preto e região

Moradores de Ribeirão Preto e cidades próximas ainda enfrentam falta de energia elétrica neste domingo (26), após o forte temporal registrado na madrugada de sexta-feira (24). Segundo a CPFL Paulista, cerca de 2% das residências em Ribeirão Preto permaneciam sem luz no início do dia, enquanto aproximadamente 15 mil casas nas cidades vizinhas de Taquaritinga, Dumont e Guariba seguiam sem fornecimento.

A situação é mais crítica em Guariba, onde 13 mil imóveis continuam sem energia. A concessionária informou que está atuando na reconstrução de 54 torres de transmissão e na troca de mais de 250 postes danificados.

O temporal, que trouxe chuvas intensas, ventos de até 70 km/h e descargas elétricas, causou grandes prejuízos à infraestrutura urbana, segundo a Defesa Civil Nacional. Uma pessoa morreu após a queda de uma estrutura sobre sua casa, e outra ficou ferida em um desabamento.

Até sábado (25), foram registradas 370 famílias desalojadas e duas famílias desabrigadas. Houve destelhamentos, quedas de árvores, interrupção no fornecimento de energia, problemas no abastecimento de água, bloqueios de vias e danos em unidades de saúde e prédios públicos.

O Corpo de Bombeiros atendeu cerca de 250 ocorrências relacionadas ao desastre. Na educação, 41 escolas foram danificadas, sendo cinco com danos graves. Na saúde, 29 prédios foram atingidos, incluindo 20 unidades básicas de saúde (UBS). A prefeitura informou que os recursos necessários para reconstrução superam o orçamento municipal.

No sábado (25), o vice-presidente Geraldo Alckmin esteve em Ribeirão Preto e anunciou que, com o reconhecimento do Estado de Emergência, o governo federal vai liberar recursos para reconstrução de prédios públicos, moradias e ajuda humanitária. As famílias afetadas também poderão solicitar a liberação de 50% do saldo do FGTS na Caixa Econômica Federal.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br