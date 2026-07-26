PSD confirma Ronaldo Caiado como candidato à Presidência com Kassab de vice

O Partido Social Democrático (PSD) oficializou neste domingo (26) a candidatura de Ronaldo Caiado à Presidência da República. O anúncio foi feito durante a convenção nacional da sigla, realizada no centro de São Paulo.
A chapa será composta também por Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, que concorrerá ao cargo de vice-presidente.
Em seu discurso, Caiado ressaltou sua trajetória política, que já soma quatro décadas, e mencionou sua experiência como governador de Goiás, função que exerceu de 2019 até março de 2026. O ex-governador também criticou a polarização política no Brasil e agradeceu o apoio de Kassab, de sua esposa Maria das Graças Caiado e de seus familiares.
Natural de Anápolis (GO), Ronaldo Caiado é médico formado e mestre pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com especialização em cirurgia de coluna vertebral. Além de sua atuação na área da saúde, é produtor rural e já foi deputado federal por cinco mandatos, além de senador por Goiás eleito em 2014. Esta será a segunda vez que Caiado disputa o cargo de presidente da República, tendo concorrido anteriormente em 1989.
Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br