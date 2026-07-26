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Brasil fica com o vice na Liga das Nações de Vôlei após derrota para a Turquia

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 26 de julho de 2026 14:10

A seleção brasileira feminina de vôlei terminou com o segundo lugar na Liga das Nações 2026, após perder a final para a Turquia por 3 sets a 1, neste domingo (26), em Macau, na China. O placar das parciais foi 25/23, 23/25, 24/26 e 21/25.

O confronto repetiu a disputa pelo bronze nos Jogos Olímpicos de Paris, quando o Brasil saiu vitorioso. Desta vez, porém, a equipe turca levou a melhor, impulsionada pela atuação da oposta Melissa Vargas, que marcou 33 pontos e foi eleita a melhor jogadora do torneio.

Com este resultado, o Brasil soma cinco vice-campeonatos na competição, tendo ficado com a prata também em 2019, 2021, 2022 e 2025. As brasileiras Ana Cristina, com 25 pontos, e Rosamaria, com 19, foram os destaques do time na decisão.

A equipe brasileira jogou desfalcada de atletas importantes, como a ponteira Gabi, poupada por desconforto lombar, além da oposta Tanara e da central Julia Kudiess, ambas lesionadas. A líbero Nyeme também não participou devido à maternidade.

O técnico José Roberto Guimarães destacou o empenho do grupo diante das dificuldades e já projeta o próximo desafio: o Campeonato Sul-Americano, que será realizado entre 8 e 13 de setembro, no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. O campeão garante vaga para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Na disputa pelo bronze, a Itália superou a China por 3 sets a 1 e ficou com o terceiro lugar da Liga das Nações.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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