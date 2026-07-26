Paraná fortalece atendimento à gestante com tecnologia e exames ampliados

O Estado do Paraná tem aprimorado o modelo de assistência à gestante e ao bebê, investindo em tecnologia e ampliando a oferta de exames. O sistema é estruturado em três pilares principais para garantir um cuidado mais eficiente e seguro.

O primeiro pilar é a captação precoce, que incentiva as mulheres a iniciarem o acompanhamento pré-natal ainda no primeiro trimestre da gestação. Isso permite a identificação antecipada de possíveis riscos e o início imediato do cuidado adequado.

O segundo pilar é a estratificação de risco, que classifica o atendimento das gestantes em três categorias: Risco Habitual, Intermediário e Alto Risco. Essa divisão possibilita um acompanhamento personalizado, conforme as necessidades de cada gestante.

Por fim, o plano de parto é elaborado com base na classificação de risco, permitindo que a gestante saiba, de forma antecipada, qual hospital ou maternidade é mais indicado para o seu parto. Dessa forma, o Paraná busca garantir maior segurança e qualidade no atendimento à mãe e ao bebê.

Fonte: www.saude.pr.gov.br