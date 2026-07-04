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Paraná fortalece atendimento à gestante e bebê com tecnologia e exames ampliados

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 4 de julho de 2026 0:40

O Paraná está aprimorando o cuidado com gestantes e recém-nascidos ao investir em tecnologia e ampliar a oferta de exames durante o pré-natal. O modelo de assistência adotado no estado é baseado em três pilares principais.

O primeiro deles é a captação precoce, que incentiva as mulheres grávidas a iniciarem o acompanhamento pré-natal já no primeiro trimestre da gestação. Isso permite identificar possíveis riscos e garantir um acompanhamento mais eficaz.

Outro ponto importante é a estratificação de risco, que classifica as gestantes em três categorias: Risco Habitual, Intermediário e Alto Risco. Essa divisão possibilita um atendimento mais direcionado e adequado às necessidades de cada gestante.

Além disso, o modelo prevê a elaboração antecipada do plano de parto. Com base na classificação de risco, a gestante é informada sobre qual hospital ou maternidade é mais indicado para o nascimento do bebê, proporcionando mais segurança e tranquilidade para a mãe e a família.

Fonte: www.saude.pr.gov.br

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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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