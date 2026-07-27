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TSE agenda nova reunião com embaixadores para detalhar funcionamento da urna eletrônica

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 27 de julho de 2026 14:50

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou para o dia 17 de agosto um novo encontro com embaixadores, representantes diplomáticos e organismos internacionais. O objetivo é apresentar informações detalhadas sobre o funcionamento das urnas eletrônicas e o sistema eleitoral brasileiro.

A reunião será realizada na sede do TSE, em Brasília, e faz parte das iniciativas do tribunal para reforçar a transparência junto à comunidade internacional. O presidente do TSE, ministro Kássio Nunes Marques, conduzirá a apresentação, esclarecendo dúvidas e detalhando os procedimentos de segurança das urnas.

A iniciativa ocorre após recentes declarações do senador Flávio Bolsonaro, que levantou questionamentos sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas, associando-as sem provas à empresa Smartmatic, ligada ao sistema eleitoral venezuelano. O TSE reiterou que a Smartmatic não forneceu urnas nem softwares para as eleições brasileiras, esclarecendo que os equipamentos são desenvolvidos por servidores da Justiça Eleitoral e produzidos por empresas contratadas via licitação.

O tribunal também destacou que, durante as eleições, observadores internacionais de entidades como União Europeia, OEA, Parlasul, Carter Center, Uniore e Rojae-CPLP estarão presentes para acompanhar o processo eleitoral brasileiro, reforçando o compromisso com a transparência e a credibilidade do sistema de votação.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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