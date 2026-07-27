Pesquisa Genial/Quaest apresenta cenários eleitorais no RJ, PR e PA

O Instituto Quaest divulgou novos cenários eleitorais para os estados do Rio de Janeiro, Paraná e Pará. O levantamento, realizado em parceria com a Genial Investimentos, mostra como está a intenção de voto dos eleitores nessas regiões para as próximas eleições.

No Rio de Janeiro, os dados apontam os nomes que lideram a preferência dos eleitores para o governo estadual e para o Senado. O levantamento também indica a percepção dos eleitores sobre a administração atual e as principais preocupações da população fluminense.

No Paraná, a pesquisa revela os favoritos na disputa pelo governo e pelo Senado, além de apresentar a avaliação dos paranaenses sobre os atuais gestores públicos. O estudo também destaca os temas que mais impactam o eleitorado local.

Já no Pará, o levantamento mostra os nomes mais citados para os cargos em disputa e a opinião dos eleitores sobre o cenário político estadual. A pesquisa ainda aborda questões relevantes para a população paraense.

Os resultados completos, com percentuais de intenção de voto e avaliação dos governos estaduais, estão disponíveis no site da Quaest.

Fonte: quaest.com.br