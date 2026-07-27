UBS Itapoã reabre com estrutura renovada e mais conforto para a população de Londrina

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Itapoã, localizada na região sul de Londrina, foi reaberta nesta segunda-feira (27) após passar por uma ampla reforma promovida pela Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Durante o período de obras, os atendimentos foram realizados temporariamente na Biblioteca da Zona Sul.

A revitalização do espaço era uma demanda antiga dos moradores e incluiu melhorias como pintura, troca de pisos e revestimentos, reforma do telhado, instalação de piso tátil nas calçadas, substituição de louças sanitárias, adequações elétricas e de rede lógica, além de nova iluminação, sinalização, equipamentos e mobiliário. O prédio também ganhou dois novos consultórios, uma sala para coleta de exames e uma sala ampliada para hidratação e observação, proporcionando mais conforto aos usuários.

O investimento na obra foi de R$ 760.281,94, com recursos do próprio município, e a execução ficou a cargo da empresa Antonini Engenharia. A UBS Itapoã, inaugurada em 1996, havia passado por sua última reforma há dez anos. Com área de 591,21 metros quadrados, a unidade está situada na rua Benedito José Theodoro, 258, e atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Segundo o prefeito Tiago Amaral, a reforma foi além da parte estética, significando uma reestruturação completa da unidade para ampliar a capacidade de atendimento e melhorar as condições para usuários e servidores. A secretária municipal de Saúde, Vivian Feijó, destacou que o projeto foi reformulado para oferecer atendimento mais humanizado e eficiente, especialmente em situações de alta demanda.

A UBS Itapoã atende aproximadamente 15 mil moradores dos bairros Campos Elísios, Santa Joana, Jardim Cristal, Jardim Maravilha, Jardim Itapoã, Franciscato, Perobal, Novo Perobal, São Lourenço, Jatobá, Vila Feliz e Ocupação Solidariedade. São realizados cerca de 300 atendimentos diários, incluindo consultas, vacinação, procedimentos de enfermagem e outros serviços de Atenção Primária à Saúde.

A equipe da unidade é composta por quatro médicos, dois médicos residentes, quatro enfermeiros, dez auxiliares de enfermagem, oito agentes comunitários de saúde, um cirurgião-dentista, um técnico em saúde bucal e um técnico de gestão pública. A coordenadora da UBS, Mary Valéria Ribeiro Lacorte, ressaltou que a reforma trouxe mais conforto e qualidade para servidores e população.

Moradores da região, como Noemi Gomes de Lima e Maria da Costa Santos, aprovaram as melhorias, destacando o aumento do conforto e a importância da reforma para quem depende do SUS. A líder comunitária Rosalina Batista também celebrou a entrega da unidade revitalizada, considerada uma conquista para a comunidade.

A UBS Itapoã oferece serviços como consultas médicas e de enfermagem, atendimento odontológico, vacinação, acompanhamento pré-natal e puerpério, planejamento reprodutivo, puericultura, acompanhamento de doenças crônicas, saúde mental, curativos, dispensação de medicamentos, coleta de exames, testes rápidos, visitas domiciliares, ações de promoção da saúde e atendimento multiprofissional.

A cerimônia de entrega contou com a presença de autoridades municipais, representantes da saúde e membros da comunidade.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br