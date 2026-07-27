Home / Região / UBS Itapoã reabre com estrutura renovada e mais conforto para a população de Londrina

UBS Itapoã reabre com estrutura renovada e mais conforto para a população de Londrina

Redação Portal Cambé
Por
Nenhum comentário
3 Mins Read
Atualizado: 27 de julho de 2026 16:20

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Itapoã, localizada na região sul de Londrina, foi reaberta nesta segunda-feira (27) após passar por uma ampla reforma promovida pela Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Durante o período de obras, os atendimentos foram realizados temporariamente na Biblioteca da Zona Sul.

A revitalização do espaço era uma demanda antiga dos moradores e incluiu melhorias como pintura, troca de pisos e revestimentos, reforma do telhado, instalação de piso tátil nas calçadas, substituição de louças sanitárias, adequações elétricas e de rede lógica, além de nova iluminação, sinalização, equipamentos e mobiliário. O prédio também ganhou dois novos consultórios, uma sala para coleta de exames e uma sala ampliada para hidratação e observação, proporcionando mais conforto aos usuários.

O investimento na obra foi de R$ 760.281,94, com recursos do próprio município, e a execução ficou a cargo da empresa Antonini Engenharia. A UBS Itapoã, inaugurada em 1996, havia passado por sua última reforma há dez anos. Com área de 591,21 metros quadrados, a unidade está situada na rua Benedito José Theodoro, 258, e atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Segundo o prefeito Tiago Amaral, a reforma foi além da parte estética, significando uma reestruturação completa da unidade para ampliar a capacidade de atendimento e melhorar as condições para usuários e servidores. A secretária municipal de Saúde, Vivian Feijó, destacou que o projeto foi reformulado para oferecer atendimento mais humanizado e eficiente, especialmente em situações de alta demanda.

A UBS Itapoã atende aproximadamente 15 mil moradores dos bairros Campos Elísios, Santa Joana, Jardim Cristal, Jardim Maravilha, Jardim Itapoã, Franciscato, Perobal, Novo Perobal, São Lourenço, Jatobá, Vila Feliz e Ocupação Solidariedade. São realizados cerca de 300 atendimentos diários, incluindo consultas, vacinação, procedimentos de enfermagem e outros serviços de Atenção Primária à Saúde.

A equipe da unidade é composta por quatro médicos, dois médicos residentes, quatro enfermeiros, dez auxiliares de enfermagem, oito agentes comunitários de saúde, um cirurgião-dentista, um técnico em saúde bucal e um técnico de gestão pública. A coordenadora da UBS, Mary Valéria Ribeiro Lacorte, ressaltou que a reforma trouxe mais conforto e qualidade para servidores e população.

Moradores da região, como Noemi Gomes de Lima e Maria da Costa Santos, aprovaram as melhorias, destacando o aumento do conforto e a importância da reforma para quem depende do SUS. A líder comunitária Rosalina Batista também celebrou a entrega da unidade revitalizada, considerada uma conquista para a comunidade.

A UBS Itapoã oferece serviços como consultas médicas e de enfermagem, atendimento odontológico, vacinação, acompanhamento pré-natal e puerpério, planejamento reprodutivo, puericultura, acompanhamento de doenças crônicas, saúde mental, curativos, dispensação de medicamentos, coleta de exames, testes rápidos, visitas domiciliares, ações de promoção da saúde e atendimento multiprofissional.

A cerimônia de entrega contou com a presença de autoridades municipais, representantes da saúde e membros da comunidade.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br

Marcado:
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

Posts Relacionados

Ouvidoria de Londrina utiliza dados de cidadãos para aprimorar po ...
24 de julho de 2026
Londrina recebe Fórum Nacional sobre Cidades Inteligentes com esp ...
24 de julho de 2026
Mutirões removem mais de uma tonelada de fios irregulares no cent ...
24 de julho de 2026

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Rede Sociais

Facebook151,000FãsCurtirX (Twitter)4,500SeguidoresSeguirInstagram74,000SeguidoresSeguirYoutube13,998InscritosInscrever-seTiktok12,000SeguidoresSeguir
plugins premium WordPress