Lula busca reeleição pelo PT com foco em políticas sociais e combate à desigualdade

Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 anos, é novamente candidato à Presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores (PT), tendo como vice o médico Geraldo Alckmin, do PSB. Natural de Garanhuns, em Pernambuco, Lula construiu sua trajetória política a partir da atuação como metalúrgico e líder sindical no ABC paulista, especialmente durante o período de redemocratização do Brasil.

Sem formação superior, Lula se formou como torneiro mecânico pelo Senai e ganhou destaque nacional ao presidir o sindicato dos metalúrgicos, participando de greves históricas nos anos 1970. Sua liderança e defesa da democracia durante a ditadura militar o motivaram a fundar o PT em 1980.

Ao longo dos anos, Lula esteve à frente de movimentos importantes, como a campanha das Diretas Já, e foi eleito deputado federal em 1986. Sua carreira política sempre esteve voltada para a defesa dos direitos dos trabalhadores, a ampliação de políticas sociais e o combate à fome e à miséria, além de defender a participação ativa do Estado no desenvolvimento econômico.

Lula se consolidou como uma das principais lideranças da esquerda brasileira e do campo progressista, concorrendo à Presidência em diversas ocasiões até ser eleito em 2002. Governou o país entre 2003 e 2010, retornou ao cargo em 2023 e tornou-se o primeiro presidente brasileiro eleito três vezes para o cargo máximo do Executivo nacional.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br