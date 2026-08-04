Republicanos adota neutralidade na eleição presidencial de 2026

O partido Republicanos comunicou nesta terça-feira (4) que não irá apoiar nenhum candidato à Presidência da República nas eleições de 2026. A legenda também decidiu não lançar candidatura própria para o cargo.

Segundo nota oficial, o Republicanos optou por uma postura de “independência institucional”, destacando o respeito às alianças estaduais e a relevância do partido em diferentes regiões do país.

A direção nacional explicou que a presença expressiva em vários estados exige considerar as particularidades locais na definição das estratégias políticas. Por isso, os diretórios regionais terão liberdade para formar coligações conforme as necessidades e realidades de cada estado, sem imposição do diretório nacional.

A decisão foi divulgada antes mesmo do início da convenção nacional do partido, realizada nesta manhã, e já estava publicada no site oficial do Republicanos.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br