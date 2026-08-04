Prazo para cadastro biométrico do Bolsa Família e BPC termina em 31 de dezembro

Os beneficiários do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) têm até o dia 31 de dezembro para realizar o cadastro biométrico, procedimento exigido pelo governo federal para garantir a continuidade do recebimento dos benefícios.

O cadastro biométrico consiste no registro das impressões digitais, fotografia do rosto e assinatura digital. A medida visa reforçar a segurança, evitar fraudes e manter as informações dos beneficiários atualizadas nos sistemas federais.

Para realizar o cadastro, a forma mais simples é emitir a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), documento que será obrigatório para quem ainda não possui biometria a partir de 2027. Além disso, a biometria também pode ser cadastrada ao atualizar o título de eleitor, acessar o e-Título, emitir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou passaporte.

Quem já possui a biometria registrada em algum desses documentos não precisa realizar novo cadastro, pois os dados já constam no sistema federal. Não é necessário comparecer ao CRAS para atualizar a biometria, bastando emitir um dos documentos mencionados.

Para solicitar a nova Carteira de Identidade Nacional, é preciso agendar atendimento no site da Polícia Civil. Novas vagas são disponibilizadas diariamente, às 9h15. O atendimento presencial ocorre na Agência do Trabalhador de Cambé, localizada na Rua Inglaterra, 774, no horário agendado. É necessário apresentar o CPF, comprovante de endereço com CEP e certidão de nascimento ou casamento, conforme o estado civil.

O cadastramento biométrico é fundamental para manter o acesso aos benefícios sociais e evitar o bloqueio dos pagamentos.

Fonte: www.cambe.pr.gov.br