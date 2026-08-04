Gravidez precoce afeta escolaridade e oportunidades de jovens brasileiras, aponta estudo

Uma pesquisa realizada pela organização Plan Brasil revelou que a gravidez durante a infância ou adolescência tem impacto direto na vida de jovens brasileiras. Segundo o levantamento, seis em cada dez jovens que engravidaram precocemente precisaram interromper os estudos, percentual que cai para um terço entre aquelas que não passaram por essa experiência.

O estudo, que ouviu mais de 1,5 mil mulheres de 19 a 29 anos em todas as regiões do país, mostra que a gravidez precoce amplia desigualdades já existentes, afetando o acesso à educação, saúde, mercado de trabalho e o exercício de direitos básicos.

Além do impacto na escolaridade, 83% das entrevistadas relataram ter deixado um emprego ou perdido uma oportunidade profissional devido à necessidade de cuidar dos filhos. A pesquisa também aponta que 73% das jovens que engravidaram cedo sofreram algum tipo de discriminação, seja no ambiente familiar, escolar ou em serviços de saúde, muitas vezes sendo alvo de julgamentos sobre suas capacidades.

Outro dado relevante é que 59% das jovens que engravidaram antes dos 19 anos passaram a viver em união ou casamento logo após a gestação, com aumento significativo do casamento antes dos 16 anos nesse grupo. Entre as que engravidaram antes dos 14 anos, metade não teve acesso à interrupção legal da gestação, direito previsto pela legislação brasileira em casos de estupro de vulnerável.

O relatório destaca a necessidade de políticas públicas integradas para enfrentar o problema, incluindo educação sexual baseada em direitos, acesso facilitado a métodos contraceptivos, ampliação de creches e combate à violência obstétrica. Também são recomendadas ações específicas para garantir o primeiro emprego a jovens mães e combater a discriminação.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br