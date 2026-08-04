Foragido com pena de 21 anos é preso em Cambé

Um homem procurado pela Justiça e com dois mandados de prisão em aberto foi preso pela Patrulha Rural Comunitária nesta terça-feira, 4 de agosto de 2026, na PR-536, conhecida em Cambé como Estrada da Prata.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi localizado conduzindo um trator nas proximidades do km 35 da rodovia. As condenações relacionadas aos mandados somam mais de 21 anos de prisão.

Prisão aconteceu durante diligências na Estrada da Prata

De acordo com a PM, a equipe recebeu informações sobre o paradeiro de um homem foragido da Justiça e foi até a região indicada para tentar localizá-lo.

Durante o patrulhamento pela Estrada da Prata, os policiais visualizaram o suspeito no interior de um trator. Conforme o boletim, ao notar a aproximação da viatura, ele teria acelerado o maquinário e tentado esconder o rosto.

A abordagem foi realizada no local e, na checagem do nome no sistema, os policiais constataram que havia dois mandados de prisão em vigor contra o homem.

Equipe responsável pela prisão

A prisão foi realizada pela equipe da Patrulha Rural Comunitária, composta pelos policiais Cb. Mandelli, Cb. Guimarães e Cb. Ferreira Lima, com apoio da ALI (Agência Local de Inteligência).

A atuação da equipe permitiu o cumprimento das ordens judiciais expedidas pela Vara de Execuções Penais da Comarca de Londrina.

Mandados somavam mais de 21 anos de condenação

Segundo a Polícia Militar, um dos mandados estava relacionado ao crime de estupro de vulnerável. O outro era referente a coação e ameaça no curso do processo.

Somadas, as penas ultrapassam 21 anos de condenação.

Preso foi encaminhado para a Cadeia Pública de Cambé

Após a confirmação dos mandados, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Cadeia Pública de Cambé, onde ficou à disposição da Justiça.

A PM informou ainda que foi necessário o uso de algemas, conforme prevê a Súmula Vinculante nº 11 do STF, diante do fundado receio de fuga.

Estrada da Prata é uma referência para moradores de Cambé

A PR-536, mais conhecida entre os moradores como Estrada da Prata, é um trecho bastante conhecido de Cambé e faz ligação com áreas rurais e municípios da região.

Por isso, ocorrências registradas nesse ponto costumam chamar a atenção da comunidade local, especialmente quando envolvem prisões, mandados judiciais e ações da Patrulha Rural.

Trabalho policial em áreas rurais

A Patrulha Rural Comunitária atua em estradas, propriedades e comunidades mais afastadas da área urbana, com foco em prevenção, patrulhamento e resposta a denúncias.

Neste caso, a informação recebida pela equipe foi determinante para localizar o foragido e cumprir as ordens judiciais.

Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 181. Em situações de emergência, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo 190 ou pelo aplicativo 190 PR.

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