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Mega-Sena não tem ganhador e prêmio sobe para R$ 150 milhões

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 5 de agosto de 2026 0:21

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.040 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (4).

O prêmio acumulou e está estimado em R$ 150 milhões para o próximo sorteio, que será realizado na quinta-feira (6).

As dezenas sorteadas foram: 03 – 16 – 24 – 30 – 49 – 54 – 89 apostas acertaram a quina e irão receber R$ 47.258,21 cada; – 6.555 apostas acertaram a quadra e irão receber R$ 1.057,65 cada.

Apostas Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (6), em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa ou pela internet, no site ou aplicativo do banco.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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