Home / Destaques / Greve de ferroviários paralisa linhas de trem e causa congestionamento recorde em São Paulo

Greve de ferroviários paralisa linhas de trem e causa congestionamento recorde em São Paulo

Redação Portal Cambé
Por
Nenhum comentário
2 Mins Read
Atualizado: 4 de agosto de 2026 21:16

Usuários dos trens metropolitanos de São Paulo enfrentaram grandes dificuldades nesta terça-feira (4) devido à paralisação dos funcionários da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A greve afetou as linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, que operaram apenas parcialmente durante o dia.

O movimento dos ferroviários é motivado pela insatisfação com o processo de privatização das linhas. Segundo dados do governo estadual, cerca de um milhão de pessoas foram impactadas pela paralisação.

O resultado foi um trânsito intenso na capital paulista. Pela manhã, os congestionamentos ultrapassaram dois mil quilômetros, e, no fim da tarde, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou mais de mil quilômetros de vias paradas.

Com a suspensão parcial dos trens, muitos passageiros precisaram buscar alternativas para chegar ao trabalho. Dalila dos Santos, vendedora em uma loja no Terminal Barra Funda, relatou que chegou com mais de uma hora de atraso devido ao trânsito. “Tive que vir de carro junto com colegas, pois todos estavam evitando o trem”, contou.

Para minimizar os impactos, o governo de São Paulo reforçou a operação do Metrô e disponibilizou 128 ônibus extras para atender os passageiros. Além disso, a prefeitura suspendeu o rodízio de veículos nesta terça-feira.

As linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 8-Diamante e 9-Esmeralda funcionaram normalmente no período da noite. A operação das linhas afetadas foi retomada pelo governo estadual por 90 dias, após problemas como atrasos e um incêndio em um dos trens, mesmo após a concessão à iniciativa privada realizada em julho.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Marcado:
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

Posts Relacionados

Mega-Sena não tem ganhador e prêmio sobe para R$ 150 milhões
5 de agosto de 2026
STF analisa leis ambientais e direitos indígenas em sessões decis ...
4 de agosto de 2026
Gravidez precoce afeta escolaridade e oportunidades de jovens bra ...
4 de agosto de 2026

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Rede Sociais

Facebook151,000FãsCurtirX (Twitter)4,500SeguidoresSeguirInstagram74,000SeguidoresSeguirYoutube13,998InscritosInscrever-seTiktok12,000SeguidoresSeguir
plugins premium WordPress